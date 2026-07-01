Informations pratiques

Arbas

BALADES FAMILIALES GRATUITES LA VALLÉE DES OURS

DEVANT LES BUREAUX DE L’ASSOCIATION Arbas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Partez en balade en famille avec l’ADET Pays de l’Ours !

Balades familiales gratuites La Vallée des Ours

À partir de 3 ans

Toutes les sorties sont encadrées par un·e animateur·rice spécialisé·e ou par un accompagnateur en montagne diplômé, membre du Réseau Ours Brun. .

DEVANT LES BUREAUX DE L’ASSOCIATION Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Take a family outing with ADET Pays de l’Ours!

L’événement BALADES FAMILIALES GRATUITES LA VALLÉE DES OURS Arbas a été mis à jour le 2026-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE