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AGENDA · Arbas

BALADES FAMILIALES GRATUITES LA VALLÉE DES OURS Arbas

vendredi 31 juillet 2026 · Arbas

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
DEVANT LES BUREAUX DE L'ASSOCIATION
Ville
31160 Arbas
Département
Haute-Garonne
Tarif

Arbas

BALADES FAMILIALES GRATUITES LA VALLÉE DES OURS

DEVANT LES BUREAUX DE L’ASSOCIATION Arbas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Partez en balade en famille avec l’ADET Pays de l’Ours !
Balades familiales gratuites La Vallée des Ours
À partir de 3 ans

Toutes les sorties sont encadrées par un·e animateur·rice spécialisé·e ou par un accompagnateur en montagne diplômé, membre du Réseau Ours Brun.   .

DEVANT LES BUREAUX DE L’ASSOCIATION Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a family outing with ADET Pays de l’Ours!

L’événement BALADES FAMILIALES GRATUITES LA VALLÉE DES OURS Arbas a été mis à jour le 2026-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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