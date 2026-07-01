Informations pratiques

Pradelles-Cabardès

BALADES FRAÎCHEUR SENTIER DES GLACIÈRES

Pradelles-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 08:45:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

L’événement phare du territoire de la Montagne Noire, Balades fraîcheur revient !

Tous les mardis de juillet-août, ces balades accompagnés vous amène à la rencontre aussi bien du territoire que des prestataires qui le composent.

La balade du jour

sentier des glacières Sous l’œil attentif du Pic de Nore, vous longerez de superbes prairies et découvrirez la douceur des alentours de Pradelles-Cabardès. Rendez-vous à 8h45 au Lac Birotos.

L’animation du jour L’âne Caramel de la ferme du Tulipier, veillera sur les enfants toute la randonnée. Visite d’une glacière.

Repas du jour La Buvette du lac, 06.64.53.20.33 réservation conseillée ou Pique-nique au bord du lac

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Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie contact@tourisme-montagnenoire.com

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English :

The Montagne Noire region’s flagship event, “Balades fraîcheur,” is back!

Every Tuesday in July and August, these guided walks let you explore the region and meet the local businesses that make it what it is.

Today’s hike:

“Sentier des Glacières”: Under the watchful eye of the Pic de Nore, you’ll walk along beautiful meadows and discover the serene beauty of the area around Pradelles-Cabardès. Meet at 8:45 a.m. at Lake Birotos.

Today’s special feature: Caramel the donkey from the Tulipier Farm will keep an eye on the children throughout the hike. Visit to an ice house.

Meal of the day: La Buvette du Lac, 06.64.53.20.33 (reservations recommended) or a picnic by the lake

L’événement BALADES FRAÎCHEUR SENTIER DES GLACIÈRES Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-01 par