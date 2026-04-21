Pradelles-Cabardès

LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES

Pradelles-Cabardès Aude

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La Tournée Insolite vous invite à découvrir plusieurs sites incontournables du département à travers des visites guidées musicales. 9 musiciens d’exception, 9 lieux, 9 dates, une saison de découvertes musicales et patrimoniales.

Au programme de cette cette journée nature et musique au sommet de la Montagne Noire

– 9 h randonnée guidée avec concert-apéritif à la glacière des Jouys. Tarif 10 euros.

– 13 h repas convivial sous la halle du lac. Tarif 20 euros.

– 15 h grand concert sous le sapin du lac.

– 17 h 30 grand concert final au pic de Nore avec les 9 musiciens.

Préparez-vous à des expériences sensorielles inédites !

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Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie +33 6 61 04 94 77

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English :

La Tournée Insolite invites you to discover several of the department?s must-see sites through guided musical tours. 9 exceptional musicians, 9 venues, 9 dates, a season of musical and heritage discoveries.

On the program for this nature and music day at the summit of the Montagne Noire:

– 9 a.m.: guided hike with aperitif concert at the Jouys glacier. Price: 10 euros.

– 1 p.m.: convivial meal in the lake hall. Price: 20 euros.

– 3 p.m.: grand concert under the fir tree on the lake.

– 5:30 pm: grand final concert at the Pic de Nore with the 9 musicians.

Get ready for a unique sensory experience!

L’événement LA TOURNÉE INSOLITE VISITES GUIDÉES MUSICALES Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire