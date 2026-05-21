Pradelles-Cabardès

TRAIL DE PRADELLES-CABARDES

Pradelles-Cabardès Aude

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Un lac, des sentiers qui s’élancent dans le relief du Cabardès, et deux formats pour aller chercher ce que la montagne a de plus simple et de plus exigeant à la fois. Le Trail de Pradelles-Cabardès, c’est une matinée où tu viens tester tes jambes, ton envie, et ta capacité à rester lucide quand ça grimpe.

Au programme du pur trail nature dans l’Aude, avec deux distances pour deux façons de se raconter la course.

Ce que tu vas trouver sur place

Un trail de 13,4 km et un trail de 24 km, tous deux chronométrés et inscrits au challenge départemental de course hors stade ;

Un départ matinal au bord du lac de Pradelles Cabardès ;

Des ravitaillements bien placés pour tenir le fil de l’effort (1 sur le 13,4 km, 2 sur le 24 km + un à l’arrivée) ;

Une organisation rodée comme on les aime.

Focus parcours

Ici, pas de détour inutile. Le terrain parle vite du relief, des passages qui cassent le rythme, et cette sensation de courir dans un décor brut où le lac devient ton point d’ancrage et de retour.

Sur le 13,4 km, tu vas droit à l’essentiel un effort court mais sans pause réelle, avec un ravito pour reprendre ton souffle et recoller les idées.

Sur le 24 km, on change de registre. Plus long, plus engagé, avec deux ravitaillements pour t’aider à rester dans le coup. L’endurance prend le dessus, et la gestion devient aussi importante que les jambes.

Et partout, cette règle simple ce que tu emmènes, tu le ramènes. Les ravitos sont propres, les sentiers aussi. Sinon, disqualification. Le message est clair.

3 (très) bonnes raisons de participer

– Te tester sur un terrain naturel où le profil ne te laisse jamais vraiment souffler ;

– Choisir entre deux formats qui vont droit au but intense ou encore plus intense ;

– Vivre une matinée de trail où tout est simple, mais rien n’est facile.

Le Trail de Pradelles-Cabardès, c’est ce genre de course où tu viens pour le chrono… et où tu repars surtout avec la sensation d’avoir bien utilisé ta matinée.

On se retrouve au bord du lac.

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Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie

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English :

A lake, trails that cut through the rugged Cabardès landscape, and two formats to get the most out of the mountains, both simple and demanding at the same time. The Trail de Pradelles-Cabardès is a morning where you come to test your legs, your desire, and your ability to stay clear-headed when the going gets tough.

On the program: pure trail running in the Aude region, with two distances and two ways of telling the story of the race.

What you’ll find on site

A 13.4 km trail and a 24 km trail, both timed and entered in the départemental challenge de course hors stade;

An early start on the banks of the Pradelles Cabardès lake;

Well-placed refreshment points to keep you going (1 on the 13.4 km, 2 on the 24 km + one at the finish);

The kind of organization we love.

Course focus

No unnecessary detours here. The terrain speaks for itself: relief, passages that break the rhythm, and the sensation of running in a raw setting where the lake becomes your anchorage and return point.

On the 13.4 km, you get straight to the point: a short effort with no real breaks, with a refito to catch your breath and clear your head.

The 24 km is a different matter. Longer, more involved, with two refreshment points to keep you going. Endurance takes over, and management becomes as important as the legs.

And everywhere, the simple rule: what you take, you take back. Feed stations are clean, and so are the trails. Otherwise, you’re disqualified. The message is clear.

3 (very) good reasons to take part:

– Test yourself on natural terrain where the profile never really lets you breathe;

– Choose between two formats that get straight to the point: intense or even more intense;

– Experience a morning of trail running where everything is simple, but nothing is easy.

The Trail de Pradelles-Cabardès is the kind of race where you come for the time? and leave with the feeling that your morning has been well spent.

See you by the lake.

L’événement TRAIL DE PRADELLES-CABARDES Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-05-21 par