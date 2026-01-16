DEVAL’NORE

Pradelles-Cabardès Aude

Tarif : 35 – 35 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Parcours mythique sur Cap Nore, la Deval’Nore vous emmène pour une folle descente à travers la forêt et les vignes !

Au départ du Pic de Nore et de ses 1 211m d’altitude partez à la découverte de la Montagne Noire sur un parcours au profil descendant de 30km et 1 300m de dénivelé négatif.

Les difficultés techniques sur ce parcours ne sont pas nombreuses et les quelques passages délicats passent très bien avec un peu d’attention et de concentration !

Mais attention, si vous pensiez descendre sans mettre un coup de pédale, détrompez-vous ! La Montagne Noire regorge de surprises et quelques belles montées vous attendent pour votre plus grand plaisir.

Inscription jusqu’au dimanche 11 mai 2026 23:59.

Restriction pour s’inscrire, les personnes doivent être nées avant le 31/12/2010

Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie +33 4 50 23 19 58 contact@capnore.com

English :

A legendary route on Cap Nore, the Deval?Nore takes you on a wild ride through forest and vineyards!

Starting from the 1,211m-high Pic de Nore, discover the Montagne Noire on a 30km downhill course with 1,300m of vertical drop.

There are not many technical difficulties on this route, and the few tricky sections are easily negotiated with a little care and concentration!

But be warned: if you thought you were going to go down without putting a foot wrong, think again! The Montagne Noire is full of surprises, and there are some great climbs in store for your enjoyment.

Registration deadline: Sunday May 11, 2026 23:59.

Restriction: to register, you must have been born before 12/31/2010

L’événement DEVAL’NORE Pradelles-Cabardès a été mis à jour le 2026-01-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire