Aumelas

BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL

Le Château Aumelas Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une balade au cœur des vignes, entre nature préservée et saveurs locales au coucher du soleil

Une balade au cœur des vignes, entre nature préservée et saveurs locales au coucher du soleil .Marchez 2 km à travers notre vignoble bio, admirez un panorama à couper le souffle et dégustez nos vins accompagnés de produits locaux tapenades, fromages, charcuteries… Un moment hors du temps, entre nature et saveurs du terroir.

Au sommet du domaine, laissez-vous émerveiller par la vue sur le Pic Saint-Loup, la Méditerranée, et même le Mont Ventoux par temps clair !

Au programme

• Une balade panoramique avec une vue splendide allant du Pic Saint-Loup aux Terrasses du Larzac.

• 3 arrêts gourmands avec dégustation de vins du domaine et de produits locaux

• Un apéritif convivial au coucher du soleil .

Le Château Aumelas 34230 Hérault Occitanie

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English :

A walk in the heart of the vineyards, between unspoilt nature and local flavours at sunset

L’événement BALADES GOURMANDES AU COUCHER DU SOLEIL Aumelas a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT