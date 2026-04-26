Lamalou-les-Bains

BALADES GOURMANDES SPORT ET NATURE

avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

A quelques kilomètres de Lamalou, petite balade de 20min, avant de se mettre les pieds sous la table dans un milieu naturel en plein forêt sur les hauteurs de Lamalou les Bains.

Tous les vendredi à 19h (sous réserve de météo favorable) d’Avril à fin Aout

Balade+ repas 18€ par personne

Minimum 8 personnes

Réservation au 06 70 54 63 21 ou au magasin Sport et Nature, avenue Clémenceau.

A quelques kilomètres de Lamalou, petite balade de 20min, avant de se mettre les pieds sous la table dans un milieu naturel en plein forêt sur les hauteurs de Lamalou les Bains.

Tous les vendredi à 19h (sous réserve de météo favorable) d’Avril à fin Aout

Balade+ repas 18€ par personne

Minimum 8 personnes

Réservation au 06 70 54 63 21 ou au magasin Sport et Nature, avenue Clémenceau. .

avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 70 54 63 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A few kilometers from Lamalou, a short 20-minute stroll, before getting your feet under the table in a natural environment in the middle of a forest on the heights of Lamalou les Bains.

Every Friday at 7pm (weather permitting) from April to the end of August

Walk + meal 18? per person

Minimum 8 people

Reservations on 06 70 54 63 21 or at Sport et Nature, avenue Clémenceau.

L’événement BALADES GOURMANDES SPORT ET NATURE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB