BALADES GOURMANDES SPORT ET NATURE Lamalou-les-Bains
BALADES GOURMANDES SPORT ET NATURE Lamalou-les-Bains vendredi 1 mai 2026.
Lamalou-les-Bains
BALADES GOURMANDES SPORT ET NATURE
avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
A quelques kilomètres de Lamalou, petite balade de 20min, avant de se mettre les pieds sous la table dans un milieu naturel en plein forêt sur les hauteurs de Lamalou les Bains.
Tous les vendredi à 19h (sous réserve de météo favorable) d’Avril à fin Aout
Balade+ repas 18€ par personne
Minimum 8 personnes
Réservation au 06 70 54 63 21 ou au magasin Sport et Nature, avenue Clémenceau.
A quelques kilomètres de Lamalou, petite balade de 20min, avant de se mettre les pieds sous la table dans un milieu naturel en plein forêt sur les hauteurs de Lamalou les Bains.
Tous les vendredi à 19h (sous réserve de météo favorable) d’Avril à fin Aout
Balade+ repas 18€ par personne
Minimum 8 personnes
Réservation au 06 70 54 63 21 ou au magasin Sport et Nature, avenue Clémenceau. .
avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 70 54 63 21
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English :
A few kilometers from Lamalou, a short 20-minute stroll, before getting your feet under the table in a natural environment in the middle of a forest on the heights of Lamalou les Bains.
Every Friday at 7pm (weather permitting) from April to the end of August
Walk + meal 18? per person
Minimum 8 people
Reservations on 06 70 54 63 21 or at Sport et Nature, avenue Clémenceau.
L’événement BALADES GOURMANDES SPORT ET NATURE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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