ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 7 LA CROIX DES BAUSSELS Lamalou-les-Bains Hérault vendredi 1 août 2025.

ESPACE TRAIL MONTAGNES DU CAROUX PARCOURS 7 LA CROIX DES BAUSSELS Avenue de la Gare 34240 Lamalou-les-Bains Hérault Occitanie

Durée : 90 Distance : 950.0 Tarif :

Cet itinéraire vous conduira sur les hauteurs de Lamalou-les-Bains, à travers vignes et forêt, en passant par le village du Poujol-sur-Orb.

Vous profiterez de beaux points de vue sur la vallée de l’Orb avant de rejoindre la Croix de Baussels point haut du parcours. Le retour se fera par les hameaux de Fraisse et de Villecelle avant de retrouver le centre ville de Lamalou-les-Bains.

Facile

http://www.tourisme.grandorb.fr/ +33 4 67 95 70 91

Questo percorso vi porta sulle alture di Lamalou-les-Bains, attraverso vigneti e boschi, passando per il villaggio di Le Poujol-sur-Orb.

Potrete godere di splendide viste sulla valle dell’Orb prima di raggiungere la Croix de Baussels, il punto più alto del percorso. Il ritorno passa per le frazioni di Fraisse e Villecelle prima di rientrare nel centro di Lamalou-les-Bains.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme