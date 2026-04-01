Belle-Isle-en-Terre

Balades guidées à Belle-Isle-en-Terre du château de Lady Mond à la chapelle de Locmaria

Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 13:30:00

fin : 2026-04-28 15:00:00

Date(s) :

2026-04-28

L’Histoire locale à travers les ruelles, les sentiers, les rives boisées du Léguer. Redécouvrez la vie extraordinaire de Lady Mond fille de meuniers devenue la femme la plus riche de son époque ! et le quotidien de la Bretagne d’autrefois. Durant la balade nous visiterons les Halles (ancienne église St-Jacques) où se tient le marché local avec ses délicieux produits de saison ! Inscription obligatoire. .

Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

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L’événement Balades guidées à Belle-Isle-en-Terre du château de Lady Mond à la chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol