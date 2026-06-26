Balades guidées « A la découverte des quartiers parisiens » mardi 21 juillet 2026.

Depuis 2020, plusieurs arrondissements parisiens

bénéficient de parcours historiques et patrimoniaux, destinés à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers de Paris.

Ces itinéraires, conçus en

lien avec les mairies d’arrondissement et les acteurs locaux, permettent de découvrir Paris à travers des thématiques variées :

ateliers d’artistes, villages historiques, équipements publics, logements, lieux

de culte, histoire et mémoire collective, etc.

Cet été, le Comité d’histoire de la Ville de Paris vous propose de découvrir certains de ces quartiers avec un guide-conférencier.

Au programme : le 16e arrondissement (Passy, Auteuil et l’architecture de l’Art Nouveau à l’Art déco), le 20e arrondissement (Belleville, Charonne et la place Gambetta), le 13e arrondissement (la Butte-aux-Cailles, Maison-Blanche et la rue Nationale), les ateliers d’artistes à Montparnasse et le 12e arrondissement (Bel-Air et la Vallée de Fécamp).

Cet été, partez à la découverte de Paris en compagnie d’un guide-conférencier.

Du mardi 21 juillet 2026 au jeudi 06 août 2026 :

gratuit sous condition

Visites guidées gratuites dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Inscription obligatoire (infos pratiques détaillées pour chaque visite)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-07T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.paris.fr/pages/histoire-et-memoire-2419 https://www.facebook.com/comite.dhistoire/ https://www.facebook.com/comite.dhistoire/



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