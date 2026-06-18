Balades Les Forestivités du Jeudi Darney
Balades Les Forestivités du Jeudi Darney jeudi 23 juillet 2026.
Darney
Balades Les Forestivités du Jeudi
La Belle Forêt Darney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’ONF, vous propose Les Forestivités du Jeudi
– 15 balades guidées gratuites de juin à août
– Accessibles dès 6 ans
Chaque semaine, découvrez un nouveau lieu et laissez-vous guider pour explorer les richesses de notre forêt
Départs dans différentes communes du territoire
Une belle occasion de profiter de la nature en famille ou entre amis, gratuitement !Tout public
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La Belle Forêt Darney 88260 Vosges Grand Est +33 3 29 09 96 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tourist Office, in partnership with the ONF, presents “Thursday Forest Walks”
– 15 free guided walks from June to August
– Open to children ages 6 and up
Each week, discover a new location and let a guide take you on a journey to explore the treasures of our forest
Tours depart from various towns throughout the region
A wonderful opportunity to enjoy nature with family or friends—for free!
L’événement Balades Les Forestivités du Jeudi Darney a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME