Balades Les Forestivités du Jeudi Villotte
Balades Les Forestivités du Jeudi Villotte jeudi 2 juillet 2026.
Villotte
Balades Les Forestivités du Jeudi
Eglise Villotte Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-02 16:00:00
Date(s) :
2026-07-02
L’Office de Tourisme, en partenariat avec l’ONF, vous propose Les Forestivités du Jeudi
– 15 balades guidées gratuites de juin à août
– Tous les jeudis à 14h (durée environ 2h)
– Accessibles dès 6 ans
Chaque semaine, découvrez un nouveau lieu et laissez-vous guider pour explorer les richesses de notre forêt
Départs dans différentes communes du territoire
Réservation conseillée
tourisme@vosgescotesudouest.fr
Une belle occasion de profiter de la nature en famille ou entre amis, gratuitement !Tout public
0 .
Eglise Villotte 88320 Vosges Grand Est +33 3 29 09 96 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tourist Office, in partnership with the ONF, presents “Thursday Forest Walks”
– 15 free guided walks from June to August
– Every Thursday at 2 p.m. (duration: approximately 2 hours)
– Open to children ages 6 and up
Each week, discover a new location and let a guide lead you on an exploration of our forest’s treasures
Tours depart from various towns in the region
Reservations recommended
tourisme@vosgescotesudouest.fr
A wonderful opportunity to enjoy nature with family or friends—for free!
L’événement Balades Les Forestivités du Jeudi Villotte a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME