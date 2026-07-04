Informations pratiques

Lassouts

Balades musicales en Aveyron Bach à la loop

Église Saint-Jacques de Lassouts Lassouts Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Une revisite des Suites pour violoncelle de Bach à la loop.

À partir des Suites pour violoncelle seul de J.S. Bach, Amandine Robilliard imagine Bach à la loop , un concert où, grâce à une pédale de looper, elle réécrit en direct certains extraits, offrant une nouvelle approche de cette musique. .

Église Saint-Jacques de Lassouts Lassouts 12500 Aveyron Occitanie

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English :

A reinterpretation of Bach’s Cello Suites %E0 la loop.

L’événement Balades musicales en Aveyron Bach à la loop Lassouts a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)