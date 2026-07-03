Informations pratiques

Lassouts

Festi Rando Castelnau-Lassouts EDF

Lassouts Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Suivez le guide dans les entrailles du barrage de Castelnau-Lassouts. Une exploration insolite au cœur d’un véritable géant de béton vous attend.

. Date et heure Mercredi 5 août à 13h30

. Lieu de départ de la randonnée Lassouts (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 7.5 km Dénivelé 160 m Durée approximative totale (randonnée + visite) 4h

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension

. Prévoir eau + chaussures plates et fermées (chaussures de rando = parfait !) Prévoir pantalon et manches longues pour la visite

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Lassouts 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Follow the guide into the depths of the Castelnau-Lassouts Dam. An extraordinary exploration at the heart of this veritable concrete giant awaits you.

L’événement Festi Rando Castelnau-Lassouts EDF Lassouts a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)