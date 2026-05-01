Martincourt

Balades nature en Petite Suisse Lorraine

Martincourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Venez découvrir la Petite Suisse Lorraine avec ses paysages pittoresques au cours d’une balade botanique.

En compagnie de Nicolas, votre guide, vous découvrirez de manière multisensorielle des plantes sauvages ainsi que leurs usages passés et présents !Tout public

15 .

Martincourt 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 41 26 62

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English :

Come and discover Lorraine’s Little Switzerland and its picturesque landscapes on a botanical walk.

Accompanied by Nicolas, your guide, you’ll discover wild plants and their past and present uses in a multisensory way!

L’événement Balades nature en Petite Suisse Lorraine Martincourt a été mis à jour le 2026-05-07 par OT PONT A MOUSSON