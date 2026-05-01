Ottrott

Balades Nature Les mystères du Mur Païen

Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-15 2026-06-10 2026-06-24

Accompagnés d’un guide de montagne, partez la découverte du Mur Païen, enceinte mystique entourant le Mont Sainte-Odile ! Organisée par Randonnée Verte.

Envie de découvrir en détails ce lieu mystique entourant le Mont Sainte-Odile, partez à la découverte du Mur Païen ! Vous serez guidée par Jean-Michel, un Accompagnateur en Montagne.

Durée 3h, niveau facile. Se munir de vêtements et de chaussures adaptées.

Tarif adulte: 10 € et tarif enfant 7/14 ans 8 € incluant une boisson et l’assurance.

Le lieu de rendez-vous est communiqué à la réservation. .

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 58 29 68 rando.verte@laposte.net

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English :

Accompanied by a mountain guide, discover the Pagan Wall, the mystical enclosure surrounding Mont Sainte-Odile! Organized by Randonnée Verte.

L’événement Balades Nature Les mystères du Mur Païen Ottrott a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile