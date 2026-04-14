Découverte commentée du Parc du Windeck, Domaine du Windeck, Ottrott

Découverte commentée du Parc du Windeck Samedi 6 juin, 14h30 Domaine du Windeck Bas-Rhin

4 visites commentées (14h30, 15h30; 16h30; 17h30) par groupe de 10 personnes, animaux non admis, chaussures adaptées à une marche hors chemins (herbe) selon les conditions climatiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Lors des visites, le thème de la vision sera abordé selon différentes approches : sens de l’observation et interprétation du milieu naturel et des interactions qui le constituent ; vision proche et distante ; perception sensorielle de l’environnement et de ses constituants sans vision …

Domaine du Windeck 51 rue principale, 67530 Ottrott, France Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33388481400 http://www.lewindeck-ottrott.fr Le parc couvre une ancienne seigneurie, dite de Windeck, acquise en 1834 des héritiers de la famille de Pascalis par le colonel Laurent-Atthalin. Son gendre Armand Théodore de Dartein réalisa selon un plan longuement préparé un parc où se succèdent massifs d’arbres, larges prairies, pièces d’eau avec de belles perspectives sur la maison, le village, le Mont Sainte-Odile… L’entrée du domaine se trouve à 500 m de l’arrêt de bus Fluo à l’entrée d’Ottrott. Les voitures ne sont pas admises dans la propriété. Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil avant de pénétrer dans le parc.

Lors des visites, le thème de la vision sera abordé selon différentes approches : sens de l’observation et interprétation du milieu naturel et des interactions qui le constituent ; vision proche et ;…

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