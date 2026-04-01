Saint-Martin-de-Crau

Balades Nature Printemps 2026 Découverte de l’Étang des Aulnes

Samedi 18 avril 2026 de 10h à 12h.

Dimanche 26 avril 2026 de 10h à 12h.

Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 12h. Chemin D’istres À L’étang Des Aulnes Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-26 2026-05-17

Le Département vous propose, pour vos week-ends de vous reconnecter avec la nature en découvrant les Parcs départementaux à travers les yeux de spécialistes !

Découverte de l’Étang des Aulnes

Partez à la découverte de l’Étang des Aulnes. Plongez au cœur d’un espace naturel préservé et laissez-vous guider à travers les paysages remarquables du Parc. Lors de cette balade, vous découvrirez la richesse de sa faune et de sa flore, tout en apprenant les secrets de sa gestion en tant qu’espace naturel sensible.



Horaire et lieu de rendez-vous : Veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ des balades devant la Maison du Parc départemental de l’Étang des Aulnes.

Niveau de difficulté : Facile

Public : À partir de 6 ans

Durée : 2 heures

Nombre de personnes : 20 personnes maximum

Vos accompagnateurs : Stéphanie BERTRAND et Lionel ALLEGRE du Département des Bouches-du-Rhône



Dates et horaires :



Samedi 18 avril de 10h00 à 12h00

Dimanche 26 avril de 10h00 à 12h00

Dimanche 17 mai de 10h00 à 12h00 .

Chemin D’istres À L’étang Des Aulnes Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For your weekends away, the Département invites you to reconnect with nature by discovering the Parcs départementaux through the eyes of specialists!

L’événement Balades Nature Printemps 2026 Découverte de l’Étang des Aulnes Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme