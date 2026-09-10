Balades patrimoine à Gières : repérer et recenser les objets patrimoniaux, Mairie de Gières, Gières

Informations pratiques

Balades patrimoine à Gières : repérer et recenser les objets patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de Gières Isère

nombre illimité de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’inventaire du patrimoine bâti, paysager et écologique, qui fait partie du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), répertorie pour chaque commune ce que l’on souhaite préserver : patrimoine bâti, murs, monuments, parcs, arbres remarquables…

La Collective Giéroise vous propose de contribuer à faire des propositions pour enrichir les éléments de patrimoine répertoriés dans le PLUi – et donc à contribuer à les protéger s’ils sont inscrits-, au cours de deux balades patrimoniales sur deux circuits dans Gières, accompagnées de personnes ayant travaillé sur le sujet. Ces deux balades patrimoniales sont ouvertes à tous auront lieu le samedi 19 septembre.

Balade n° 1 – rdv 10 h devant la mairie. Parcours : Place du 8 mai, Le Laussy, rue des Arènes, rue de l’Isère

Balade n° 2 – rdv 14 h devant la mairie. Parcours : quartier Mairie, rue des Martinets, rue de la Plaine, rue de la Gare.

Mairie de Gières 15, rue Victor Hugo 38610 Gières Gières 38610 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Transports en commun (bus, tram, train arrivant à la gare de Gières) + parking à proximité.

L’inventaire du patrimoine bâti, paysager et écologique, qui fait partie du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), répertorie pour chaque commune ce que l’on souhaite préserver : patrimoine de…

©la collective giéroise