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Balades patrimoine à Gières : repérer et recenser les objets patrimoniaux, Mairie de Gières, Gières

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Gières · Gières

Balades patrimoine à Gières : repérer et recenser les objets patrimoniaux, Mairie de Gières, Gières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Gières
Adresse
15, rue Victor Hugo 38610 Gières
Ville
38610 Gières
Département
Isère
Tarif
nombre illimité de places

Balades patrimoine à Gières : repérer et recenser les objets patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de Gières Isère

nombre illimité de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

L’inventaire du patrimoine bâti, paysager et écologique, qui fait partie du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), répertorie pour chaque commune ce que l’on souhaite préserver : patrimoine bâti, murs, monuments, parcs, arbres remarquables…
La Collective Giéroise vous propose de contribuer à faire des propositions pour enrichir les éléments de patrimoine répertoriés dans le PLUi – et donc à contribuer à les protéger s’ils sont inscrits-, au cours de deux balades patrimoniales sur deux circuits dans Gières, accompagnées de personnes ayant travaillé sur le sujet. Ces deux balades patrimoniales sont ouvertes à tous auront lieu le samedi 19 septembre.
Balade n° 1 – rdv 10 h devant la mairie. Parcours : Place du 8 mai, Le Laussy, rue des Arènes, rue de l’Isère
Balade n° 2 – rdv 14 h devant la mairie. Parcours : quartier Mairie, rue des Martinets, rue de la Plaine, rue de la Gare.

Mairie de Gières 15, rue Victor Hugo 38610 Gières Gières 38610 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Transports en commun (bus, tram, train arrivant à la gare de Gières) + parking à proximité.
L’inventaire du patrimoine bâti, paysager et écologique, qui fait partie du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), répertorie pour chaque commune ce que l’on souhaite préserver : patrimoine de…

©la collective giéroise

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