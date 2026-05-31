Balades poétiques sur les insectes, Maison du Parc naturel régional du Vexin français, Théméricourt

Balades poétiques sur les insectes 28 juin – 23 août, certains dimanches Maison du Parc naturel régional du Vexin français Val-d’Oise

15 personnes par balade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement « Jardins ouverts en Ile de France cet été ! » du 27 juin au 30 août, la Maison du Parc accueille l’exposition photographique « Fantastiques insectes ! » du photographe Joël Tribhout révélant la beauté et la complexité des insectes à travers des photos couleurs, exposées en grands formats.

À travers ses images, l’artiste partage sa passion pour ces petites créatures et s’applique à faire découvrir le monde des insectes souvent méconnu. Son travail s’inscrit dans une démarche à la fois pédagogique et poétique, mêlant la rigueur photographique à une mise en scène inspirée de fables et de poésie.

En complément de son exposition, l’artiste propose 3 balades poétiques accessibles à tous : 3 dates, 3 occasions pour vous faire partager sa passion pour la macrophotographie des insectes allié au plaisir de la lecture !

Maison du Parc naturel régional du Vexin français Maison du Parc 95450 Théméricourt Théméricourt 95450 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 66 00 http://www.pnr-vexin-francais.fr [{« type »: « link », « value »: « https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.billetweb.fr%2Fbalades-poetiques-sur-les-insectes-joel-tribhout&data=05%7C02%7CF.DETE%40parcduvexin.fr%7C8dc48318d3bb48c1dbf908dea5fed80d%7Cca1e631086fe4a62b04d76b140a01a59%7C0%7C0%7C639130711113807200%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=GE4ydjBKsYiAOFxgM9F09vkivQLE9uOA5nVofHGmAnI%3D&reserved=0 »}]

Déambulations/balade poétiques sur les insectes par Joël Tribhout poète/ conteur

Joël Tribhout