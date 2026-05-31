Balades poétiques sur les insectes, Maison du Parc naturel régional du Vexin français, Théméricourt
Balades poétiques sur les insectes, Maison du Parc naturel régional du Vexin français, Théméricourt dimanche 28 juin 2026.
Balades poétiques sur les insectes 28 juin – 23 août, certains dimanches Maison du Parc naturel régional du Vexin français Val-d’Oise
15 personnes par balade
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T16:00:00+02:00 – 2026-08-23T17:00:00+02:00
Dans le cadre de l’évènement « Jardins ouverts en Ile de France cet été ! » du 27 juin au 30 août, la Maison du Parc accueille l’exposition photographique « Fantastiques insectes ! » du photographe Joël Tribhout révélant la beauté et la complexité des insectes à travers des photos couleurs, exposées en grands formats.
À travers ses images, l’artiste partage sa passion pour ces petites créatures et s’applique à faire découvrir le monde des insectes souvent méconnu. Son travail s’inscrit dans une démarche à la fois pédagogique et poétique, mêlant la rigueur photographique à une mise en scène inspirée de fables et de poésie.
En complément de son exposition, l’artiste propose 3 balades poétiques accessibles à tous : 3 dates, 3 occasions pour vous faire partager sa passion pour la macrophotographie des insectes allié au plaisir de la lecture !
Maison du Parc naturel régional du Vexin français Maison du Parc 95450 Théméricourt Théméricourt 95450 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 66 00 http://www.pnr-vexin-francais.fr [{« type »: « link », « value »: « https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.billetweb.fr%2Fbalades-poetiques-sur-les-insectes-joel-tribhout&data=05%7C02%7CF.DETE%40parcduvexin.fr%7C8dc48318d3bb48c1dbf908dea5fed80d%7Cca1e631086fe4a62b04d76b140a01a59%7C0%7C0%7C639130711113807200%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=GE4ydjBKsYiAOFxgM9F09vkivQLE9uOA5nVofHGmAnI%3D&reserved=0 »}]
Déambulations/balade poétiques sur les insectes par Joël Tribhout poète/ conteur
Joël Tribhout