Festival du Vexin, Eglise Notre-Dame de Théméricourt, Théméricourt

Festival du Vexin Dimanche 5 juillet, 16h30 Eglise Notre-Dame de Théméricourt Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T16:30:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T16:30:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Pour cette édition 2026, le Festival du Vexin fait preuve plus que jamais de sa qualité, de son attachement à la pure tradition artistique du répertoire classique, et de son ouverture à plusieurs esthétiques musicales.

Dans la partie « Grands Solistes » seront présents Alexandre Tharaud, Abdel Rahman El Bacha, François Salque, Nicolas Dautricourt, Marta Zabaleta, Julie Mossay, et l’événement 2026 en création mondiale « Bach ou l’infini au bout des doigts » écrit et interprété par Pascal Amoyel.

Nos jeunes artistes sont parmi les meilleurs espoirs de la scène française et internationale, déjà primés aux concours internationaux, aux Victoires de la Musique ou par l’Adami, sélectionnés par les fondations Alexandre Tharaud et Philippe Jaroussky, et présents à la Cité de la Voix.

Dès le concert d’ouverture l’originalité se fait remarquer avec la musique folklorique grecque, jouée telle qu’on l’entend dans les villages du pays puis avec le regard des musiciens d’aujourd’hui qui l’interprètent. Les ensembles vocaux KALAKOU et LES VOY’ELLES QU’ON SONNE proposeront des répertoires allant de la musique médiévale et baroque au Fado portugais et à Jacques Brel, tandis que le Trio BAROLO nous promet une magnifique soirée jazz/opéra avant le LOCO CELLO TRIO pour les musiques du monde et le jazz manouche.

Sur notre site les photos des musiciens servent de lien pour voir et écouter un extrait musical de chaque soliste ou ensemble. N’hésitez pas à cliquer sur les photos pour découvrir le talent de ces artistes et leur incroyable virtuosité à explorer différents styles musicaux.

Puis comme d’habitude, à la fin de certains concerts sera offert le verre de l’amitié ou un cocktail dînatoire.

Eglise Notre-Dame de Théméricourt 1 Place St – Lô, 95450 Théméricourt Théméricourt 95450 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://festivalduvexin.free.fr/Festival_du_Vexin/Programme_1e_partie.html »}]

Iris SCIALOM, violon Antonin BONNET, piano VICTOIRES DE LA MUSIQUE 2025 Musique Classique

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