Informations pratiques

Lagraulière

Balades secrètes en Corrèze À la découverte du château de Bellefond

route de la piscine Lagraulière Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Laissez-vous guider sur des chemins méconnus à la découverte de paysages mêlant nature et patrimoine. La balade débutera au stade de rugby autour d’un café et de viennoiseries. À mi-parcours, une halte au Château de Bellefond permettra à l’association de sauvegarde du patrimoine grauliérois de présenter l’histoire de ce lieu emblématique. Le parcours se poursuivra à travers bois et petites routes jusqu’au bourg. L’église Saint- Marcel ouvrira ses portes aux visiteurs avant un dernier chemin ombragé menant à l’arrivée, où un buffet convivial attendra les participants.

Inscriptions sur place de 8h00 à 8h45 (obligatoire) auprès de Profession Sport Limousin. Tarif 3 euros (à régler sur place par chèque ou espèces). .

route de la piscine Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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English : Balades secrètes en Corrèze À la découverte du château de Bellefond

L’événement Balades secrètes en Corrèze À la découverte du château de Bellefond Lagraulière a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme des Contrées Vertes