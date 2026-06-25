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Balades Sonores Parc maison Maria Casares Domaine de la Vergne Alloue

Balades Sonores Parc maison Maria Casares Domaine de la Vergne Alloue samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Domaine de la Vergne
Adresse
16490 Alloue
Ville
16490 Alloue
Département
Charente
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Tarif
8 8 8 durée de visite 45min

Alloue

Balades Sonores Parc maison Maria Casares

Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

durée de visite 45min

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-25
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-07-25

Le jour où je cesserai de vivre rien de moi ne restera Se souvenir de Maria Casarès
ou
Fragments d’autre , La correspondance entre Maria Casarès et Albert Camus
  .

Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22  resa@mmcasares.fr

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English :

The day I die, nothing of me will remain Remembering Maria Casarès
or
Fragments of Another: The Correspondence Between Maria Casarès and Albert Camus

L’événement Balades Sonores Parc maison Maria Casares Alloue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Charente Limousine

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