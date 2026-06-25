Balades Sonores Parc maison Maria Casares Domaine de la Vergne Alloue

Alloue

Balades Sonores Parc maison Maria Casares

Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

durée de visite 45min

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-25

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-25

Le jour où je cesserai de vivre rien de moi ne restera Se souvenir de Maria Casarès

ou

Fragments d’autre , La correspondance entre Maria Casarès et Albert Camus

.

Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22 resa@mmcasares.fr

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English :

The day I die, nothing of me will remain Remembering Maria Casarès

or

Fragments of Another: The Correspondence Between Maria Casarès and Albert Camus

L’événement Balades Sonores Parc maison Maria Casares Alloue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Charente Limousine