Balades Sonores Parc maison Maria Casares Domaine de la Vergne Alloue
Balades Sonores Parc maison Maria Casares Domaine de la Vergne Alloue samedi 25 juillet 2026.
Alloue
Balades Sonores Parc maison Maria Casares
Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
durée de visite 45min
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-25
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-25
Le jour où je cesserai de vivre rien de moi ne restera Se souvenir de Maria Casarès
ou
Fragments d’autre , La correspondance entre Maria Casarès et Albert Camus
.
Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22 resa@mmcasares.fr
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English :
The day I die, nothing of me will remain Remembering Maria Casarès
or
Fragments of Another: The Correspondence Between Maria Casarès and Albert Camus
L’événement Balades Sonores Parc maison Maria Casares Alloue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Charente Limousine