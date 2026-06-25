Festival d’été La Maison Maria Casarès Domaine de la Vergne Alloue

Alloue

Festival d’été La Maison Maria Casarès

Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue Charente

Tarif : 8 – 8 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-25

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-25

Cette année, le festival célèbre sa 10e édition et les 30 ans de la mort de Maria Casarès. Pour cette édition spéciale, 11 élèves comédiens et comédiennes diplômés de l’ESAD de Paris seront le cœur battant de ce festival.

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Domaine de la Vergne 16490 Alloue Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 81 22 resa@mmcasares.fr

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English :

This year, the festival is celebrating its 10th edition and the 30th anniversary of Maria Casares’ death. For this special edition, 11 acting students who have graduated from ESAD in Paris will be the beating heart of this festival.

L’événement Festival d’été La Maison Maria Casarès Alloue a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Charente Limousine