Balades théâtralisées « En promenade avec Claude Monet à Argenteuil », Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil

Informations pratiques

Balades théâtralisées « En promenade avec Claude Monet à Argenteuil » Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h30 Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider par la Cie Touches d’Histoire pour une balade retraçant les pas de Claude Monet à Argenteuil, cent ans après sa disparition. Le circuit vous transportera dans le temps, de la Maison Impressionniste au parc des Berges.

Le départ de la visite se fera dans la cour de la Maison Impressionniste.

Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-monet-argenteuil.elisath.fr/ »}]

Circuit sur les pas de Claude Monet à Argenteuil

© Ville de Fécamp