La magie du cyanotype : créez votre portrait !, L’Imagerie, Argenteuil

Informations pratiques

La magie du cyanotype : créez votre portrait ! 19 et 20 septembre L’Imagerie Val-d’Oise

Accès libre ou inscriptions à valerie@limagerie.fr ou au 06 84 43 54 74

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 2026, la photographie fête ses 200 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, commencez par vous faire tirer le portrait en studio, puis réalisez vous-même un tirage de votre image en cyanotype, un procédé photographique ancien qui révèle de magnifiques nuances en bleu de Prusse.

Vous repartirez avec une œuvre unique tirée de vos soins, tout en découvrant les secrets de cette technique aux fondements de la photographie.

L’Imagerie 10 rue du 8 mai 1945 95100 ARGENTEUIL Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 75 40 39 12 https://www.limagerie.fr/ [{« type »: « email », « value »: « valerie@limagerie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 84 43 54 74 »}] L’imagerie est un concept innovant qui réunit à la fois un atelier de design graphique, un studio photo et une galerie d’art. Idéalement située en terme de géographie patrimoniale, L’imagerie contribue à la valorisation du cœur historique d’Argenteuil. Elle collabore avec une clientèle diversifiée avec qui elle prend plaisir à imaginer des outils de communication. Parallèlement, L’imagerie participe à la construction du lien social en proposant des événements et des ateliers pédagogiques en relation avec ses expositions dédiées aux arts graphiques. Du Lundi au Samedi

de 10h à 13h et de 14h à 19h

Atelier cyanotype

© L’Imagerie