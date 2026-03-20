Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des orchidées sauvages Villiers-le-Sec
Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des orchidées sauvages Villiers-le-Sec samedi 23 mai 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des orchidées sauvages
Rendez-vous au parking de la salle des fêtes Villiers-le-Sec Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Un circuit permettra d’observer les orchidées sauvages (une 15aine d’espèces) sur plusieurs sites (Pont-la-Ville, Latrecey…). Le covoiturage sera donc nécessaire.
Prévoir des chaussures de randonnée.
Animateur Jacques Ecosse .
Rendez-vous au parking de la salle des fêtes Villiers-le-Sec 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 28 64 95 naturehautemarne@laposte.net
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English :
L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des orchidées sauvages Villiers-le-Sec a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne Meuse Rognon