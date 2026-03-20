Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des orchidées sauvages

Rendez-vous au parking de la salle des fêtes Villiers-le-Sec Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Un circuit permettra d’observer les orchidées sauvages (une 15aine d’espèces) sur plusieurs sites (Pont-la-Ville, Latrecey…). Le covoiturage sera donc nécessaire.

Prévoir des chaussures de randonnée.

Animateur Jacques Ecosse .

Rendez-vous au parking de la salle des fêtes Villiers-le-Sec 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 28 64 95 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Découverte des orchidées sauvages Villiers-le-Sec a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne Meuse Rognon