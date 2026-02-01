Après-midi jeux de société pour tous Salle de réception du Château Varzy

Après-midi jeux de société pour tous

Salle de réception du Château Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Jeux de société pour tous. Participation libre. Avec les enfants de l’accueil de loisirs. Adhésion 12€ Transport sur l’inscription .

Salle de réception du Château Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux de société pour tous

L’événement Après-midi jeux de société pour tous Varzy a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Clamecy Haut Nivernais