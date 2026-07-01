Informations pratiques

Laure-Minervois

BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE FONTANILLE HAUT

Fontanille-Haut Laure-Minervois Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux admis.

Le plus de la balade Découvrez ce magnifique domaine en agriculture biologique, gardien des trésors du patrimoine bâti du Minervois murette en pierre sèche, capitelles, cabane de vigneron.

Assiette vigneronne Charcuterie, fromage, tapenade, melon, salade, glace.

Nombre de cuvées à déguster 5 cuvées et 2 carthagènes.

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Fontanille-Haut Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74 contact@grand-carcassonne-tourisme.fr

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English :

As part of the “Balades vigneronnes” (Wine Tours) organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and certified by Vignobles & Découvertes. Reservations are required 24 hours in advance through the Grand Carcassonne Tourist Office.

Tips: Be sure to bring hats, walking shoes (closed-toe), a bottle of water, sunscreen… pets are allowed.

Highlight of the tour: Discover this magnificent organic estate, guardian of the Minervois’ architectural heritage treasures: dry-stone walls, capitelles, and a winemaker’s hut.

Winemaker’s Platter: Cold cuts, cheese, tapenade, melon, salad, ice cream.

Number of wines to taste: 5 wines and 2 Carthagène wines.

L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE FONTANILLE HAUT Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-06-30 par