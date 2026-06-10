FESTIVAL DE RUSSOL MAQX Laure-Minervois
FESTIVAL DE RUSSOL MAQX Laure-Minervois vendredi 31 juillet 2026.
Laure-Minervois
FESTIVAL DE RUSSOL MAQX
Laure-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Pour sa 5ème édition, le Festival vous donne rendez-vous au Domaine de Russol !
L’association Minervois Music & More vous propose 3 soirées musicales autour de la voix et des musiques actuelles d’Occitanie, dans un cadre patrimonial exceptionnel.
Concert de MAQX Musique électro-trad post-apocalyptique.
Billetterie/réservation par mail ou sms.
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Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 19 65 58 82 infos@russol.fr
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English :
The 5th edition of the Festival takes place at the Domaine de Russol!
The Minervois Music & More association is offering 3 evenings of music based on voice and contemporary Occitan music, in an exceptional heritage setting.
Concert by MAQX Post-apocalyptic electro-trad music.
Tickets/reservations by e-mail or sms.
L’événement FESTIVAL DE RUSSOL MAQX Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par
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