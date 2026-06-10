Laure-Minervois

FESTIVAL DE RUSSOL MAQX

Laure-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Pour sa 5ème édition, le Festival vous donne rendez-vous au Domaine de Russol !

L’association Minervois Music & More vous propose 3 soirées musicales autour de la voix et des musiques actuelles d’Occitanie, dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Concert de MAQX Musique électro-trad post-apocalyptique.

Billetterie/réservation par mail ou sms.

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Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 19 65 58 82 infos@russol.fr

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English :

The 5th edition of the Festival takes place at the Domaine de Russol!

The Minervois Music & More association is offering 3 evenings of music based on voice and contemporary Occitan music, in an exceptional heritage setting.

Concert by MAQX Post-apocalyptic electro-trad music.

Tickets/reservations by e-mail or sms.

L’événement FESTIVAL DE RUSSOL MAQX Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-06-10 par