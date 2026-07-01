Informations pratiques

Laure-Minervois

APÉRITIF FERMIER ENTRE VIGNES, GARRIGUE ET PIERRES SÈCHES DANS LE MINERVOIS

Fontanille le Haut Laure-Minervois Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Apéritif Fermier Entre Vignes, garrigue et pierres sèches dans le Minervois

Domaine familial en agriculture biologique au cœur du Minervois. Visite du domaine, de cave et dégustation autour d’une assiette de produits Pays Cathare

Réservation obligatoire

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Fontanille le Haut Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 78 74 18 65 joan.fournil@gmail.com

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English :

Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks open the doors to their farms and welcome the public for a unique experience featuring a tasting of farm-fresh products.

Farm-Style Appetizer: Among Vineyards, Scrubland, and Dry Stone Walls in the Minervois

A family-run organic farm in the heart of the Minervois. Tour of the estate and winery, followed by a tasting accompanied by a platter of “Pays Cathare” products

Reservations required

L’événement APÉRITIF FERMIER ENTRE VIGNES, GARRIGUE ET PIERRES SÈCHES DANS LE MINERVOIS Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-07-06 par