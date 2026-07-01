APÉRITIF FERMIER ENTRE VIGNES, GARRIGUE ET PIERRES SÈCHES DANS LE MINERVOIS Laure-Minervois
mercredi 29 juillet 2026 · Laure-Minervois
Informations pratiques
Laure-Minervois
APÉRITIF FERMIER ENTRE VIGNES, GARRIGUE ET PIERRES SÈCHES DANS LE MINERVOIS
Fontanille le Haut Laure-Minervois Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-08-12 20:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.
Apéritif Fermier Entre Vignes, garrigue et pierres sèches dans le Minervois
Domaine familial en agriculture biologique au cœur du Minervois. Visite du domaine, de cave et dégustation autour d’une assiette de produits Pays Cathare
Réservation obligatoire
.
Fontanille le Haut Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 78 74 18 65 joan.fournil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks open the doors to their farms and welcome the public for a unique experience featuring a tasting of farm-fresh products.
Farm-Style Appetizer: Among Vineyards, Scrubland, and Dry Stone Walls in the Minervois
A family-run organic farm in the heart of the Minervois. Tour of the estate and winery, followed by a tasting accompanied by a platter of “Pays Cathare” products
Reservations required
L’événement APÉRITIF FERMIER ENTRE VIGNES, GARRIGUE ET PIERRES SÈCHES DANS LE MINERVOIS Laure-Minervois a été mis à jour le 2026-07-06 par
À voir aussi à Laure-Minervois (Aude)
- BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE FONTANILLE HAUT Laure-Minervois 22 juillet 2026
- FESTIVAL DE RUSSOL ANIBAL GALANT Laure-Minervois 30 juillet 2026
- FESTIVAL DE RUSSOL LA DIANE, MON VOISIN EST UN CHASSEUR Laure-Minervois 30 juillet 2026
- FESTIVAL DE RUSSOL DALONAZ Laure-Minervois 31 juillet 2026
- FESTIVAL DE RUSSOL MAQX Laure-Minervois 31 juillet 2026