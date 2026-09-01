Balades Vigneronnes en Provence Les Vignerons du Garlaban Auriol
mercredi 9 septembre 2026 · Les Vignerons du Garlaban · Auriol
Informations pratiques
Auriol
Balades Vigneronnes en Provence
Mercredi 9 septembre 2026 à partir de 9h30. Les Vignerons du Garlaban 454 route de Saint Zacharie Auriol Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
La Cave Coopérative d’Auriol, les Vignerons du Garlaban vous invitent aux Balades Vigneronnes en Provence.
Le concept de 9h30 à 12h, un guide vigneron encadre et anime une balade de 5 km autour de la vigne et du patrimoine local. La visite de la cave et une dégustation des vins clôturent la matinée. .
Les Vignerons du Garlaban 454 route de Saint Zacharie Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 27 78 58
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English :
The Auriol Cooperative Winery and the Garlaban Winegrowers invite you to the Balades Vigneronnes in Provence.
L’événement Balades Vigneronnes en Provence Auriol a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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