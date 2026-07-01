Baladez-vous parmi des tilleuls tricentenaires, Domaine de la Burie, Saint-Julien-les-Villas

Informations pratiques

Baladez-vous parmi des tilleuls tricentenaires Dimanche 20 septembre, 14h00 Domaine de la Burie Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte exceptionnelle d’une allée tricentenaire de tilleuls, labellisée « ensemble arboré remarquable » par l’association A.R.B.R.E.S.

Domaine de la Burie 30 rue de la Burie, 10800 Saint-Julien-les-Villas Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est 06 08 41 79 91 Le domaine de la Burie est une propriété privée qui ouvre exceptionnellement ses portes lors des Journées européennes du patrimoine. Une allée de tilleuls et de marronniers tricentenaire compose un parc remarquable, classé à l’inventaire des sites pittoresques de l’Aube.

Découverte exceptionnelle de cette allée tricentenaire de tilleuls, labelisée « ensemble arboré remarquable » par l’association A.R.B.R.E.S.

Tous droits réservés