Découvrez l’histoire de la machine à vapeur des Etablissements Huot, Salle polyvalente, Saint-Julien-les-Villas

Informations pratiques

Découvrez l’histoire de la machine à vapeur des Etablissements Huot Samedi 19 septembre, 15h00 Salle polyvalente Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour ces JEP, la machine à vapeur des Etablissements Huot, acquise en 1914 et utilisée jusque dans les années 1980, sera mise à l’honneur. Prenez part à la conférence dans la salle polyvalente, suivie d’une découverte de la machine directement dans l’usine.

Salle polyvalente 18, allée du Château-des-Cours 10800 Saint-Julien-les-Villas Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est 06 63 93 95 38 [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 93 95 38 »}]

Pour ces JEP, la machine à vapeur des Etablissements Huot, acquise en 1914 et utilisée jusque dans les années 1980, sera mise à l’honneur. Prenez part à la conférence dans la salle polyvalente, d’une…

© Ville de Saint-Julien-les-Villas