Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Place de l’église Égriselles-le-Bocage mardi 2 décembre 2025.
Place de l’église 7 Rue de la Forêt Égriselles-le-Bocage Yonne
Début : 2025-12-02 14:00:00
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Randonnée de 10km et 220m de dénivelé positif. .
Place de l’église 7 Rue de la Forêt Égriselles-le-Bocage 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
