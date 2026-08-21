Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Place à l’intersection de la D28 et D435 La Postolle
mardi 15 septembre 2026 · Place à l’intersection de la D28 et D435 · La Postolle
Informations pratiques
La Postolle
Balad’Santé avec Rando Pleine Nature
Place à l’intersection de la D28 et D435 11 Rue de Vermont La Postolle Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 09:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Balade de 11 km et 270 m de dénivelés positifs cumulés. .
Place à l’intersection de la D28 et D435 11 Rue de Vermont La Postolle 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
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English : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature
L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature La Postolle a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais