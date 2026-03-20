Balad’Santé avec Rando Pleine Nature En face des 3 rois et vers le terrain de foot Pont-sur-Yonne

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

En face des 3 rois et vers le terrain de foot 6 Rue de la Résistance Pont-sur-Yonne Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Randonnée de 12km environ et 130m de dénivelé. .

En face des 3 rois et vers le terrain de foot 6 Rue de la Résistance Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

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English : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais