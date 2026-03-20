Balad’Santé avec Rando Pleine Nature En face des 3 rois et vers le terrain de foot Pont-sur-Yonne
Balad’Santé avec Rando Pleine Nature En face des 3 rois et vers le terrain de foot Pont-sur-Yonne mardi 7 avril 2026.
Balad’Santé avec Rando Pleine Nature
En face des 3 rois et vers le terrain de foot 6 Rue de la Résistance Pont-sur-Yonne Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:00:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Randonnée de 12km environ et 130m de dénivelé. .
En face des 3 rois et vers le terrain de foot 6 Rue de la Résistance Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
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English : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature
L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Pont-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sens et Sénonais