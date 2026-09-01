Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Parking de la mairie Serbonnes
mardi 29 septembre 2026 · Parking de la mairie · Serbonnes
Informations pratiques
Serbonnes
Balad’Santé avec Rando Pleine Nature
Parking de la mairie 4 Rue de la République Serbonnes Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 09:30:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
Balade de 10 km environ sans difficulté particulière. .
Parking de la mairie 4 Rue de la République Serbonnes 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
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English : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature
L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Serbonnes a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais