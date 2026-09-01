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AGENDA · Serbonnes

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Parking de la mairie Serbonnes

mardi 29 septembre 2026 · Parking de la mairie · Serbonnes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Parking de la mairie
Adresse
4 Rue de la République
Ville
89140 Serbonnes
Département
Yonne
Tarif
1 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Serbonnes

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

Parking de la mairie 4 Rue de la République Serbonnes Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 09:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Balade de 10 km environ sans difficulté particulière.   .

Parking de la mairie 4 Rue de la République Serbonnes 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

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English : Balad’Santé avec Rando Pleine Nature

L’événement Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Serbonnes a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais