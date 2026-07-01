Informations pratiques

« Bal pop’ »

Danser ensemble dans une joie créatrice et contagieuse ! Avec BALATATA, Magda Kachouche investit le Forum, l’ancienne salle de bal du Palais de la Porte Dorée pour raviver l’esprit du bal populaire et imaginer une fête indisciplinée, à mi-chemin entre guinguette, cabaret et rituel contemporain. En maîtresse de cérémonie, la chorégraphe mène la danse tandis que deux interprètes se muent en chauffeurs de salle déchaînés, bien décidés à entraîner tout le monde dans leur sillage. Aux platines et à la musique live, le DJ fait monter la température ! Dress-code : chaussures confortables et habits de fête, pour une soirée pleine de promesses, participative et très festive.

En partenariat avec le Palais de la Portée Dorée

Un bal participatif porté par Magda Kachouche dans le cadre du Festival Paris l’été

Le samedi 25 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

payant

Tarif unique 15€

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/balatata



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