BALAVOINE Ma Bataille Reims Arena Reims

Reims Arena 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Quarante ans après sa disparition, la voix de Daniel Balavoine résonne plus que jamais. « BALAVOINE Ma Bataille » prendra vie pour une grande tournée française dans les Zénith ou équivalents.

Ce spectacle vibrant fera revivre l’intensité et l’émotion de son répertoire, porté par ses musiciens historiques — Christian Padovan, Alain Pewzner, Sébastien Chouard — sous la direction lumière de Jacques Rouveyrollis, et avec la participation exceptionnelle de Guy Balavoine et Patrice Schreider.

Un répertoire puissant et intemporel

Cet hommage inédit fera revivre la force et l’émotion des chansons de Daniel Balavoine, interprétées par certaines des plus belles voix de la nouvelle scène française.

Le show réunira 7 talents de la scène actuelle, dont Aurélien Vivos, Nour, Odem, Fanny Mandréa… pour interpréter les incontournables L’Aziza, Sauver l’amour, Mon fils, ma bataille, Le chanteur, Starmania…

Et parce que son combat continue, une partie des bénéfices de la tournée sera reversée à l’association Cap Solidaire International, en soutien aux causes humanitaires qui lui tenaient à cœur. .

