Molitg-les-Bains

BALCONS DES FENOUILLEDES, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO

Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 30

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 14:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Pour s’offrir un panorama à couper le souffle sur le Canigó et les Corbières

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Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com

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English :

For breathtaking panoramic views of the Canigó and Corbières mountains

L’événement BALCONS DES FENOUILLEDES, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO