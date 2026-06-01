BALCONS DES FENOUILLEDES, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Molitg-les-Bains
BALCONS DES FENOUILLEDES, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Molitg-les-Bains jeudi 18 juin 2026.
Molitg-les-Bains
BALCONS DES FENOUILLEDES, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO
Molitg-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 30 – 30 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 14:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Pour s’offrir un panorama à couper le souffle sur le Canigó et les Corbières
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Molitg-les-Bains 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com
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English :
For breathtaking panoramic views of the Canigó and Corbières mountains
L’événement BALCONS DES FENOUILLEDES, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Molitg-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO