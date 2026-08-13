Baleer Bro Kerouspic Cavan
vendredi 18 septembre 2026 · Kerouspic · Cavan
Informations pratiques
Cavan
Baleer Bro
Kerouspic Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Mise en musique et chants de lecture contemporaine des récits collectés par le poète dans le Trégor rural du XIXème siècle par François-Marie Luzel.
Baleer Bro Kaourantin le Davay (chant), Jean-luc Thomas (flûte traversière) , Gabriel Faure (violon, mandoline) .
Kerouspic Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Baleer Bro Cavan a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Cavan (Côtes-d'Armor)
- Jabadao Les Arrangés Bretons Jabadao Cavan 19 octobre 2026