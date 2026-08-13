Baleer Bro Kerouspic Cavan

Informations pratiques

Cavan

Baleer Bro

Kerouspic Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Mise en musique et chants de lecture contemporaine des récits collectés par le poète dans le Trégor rural du XIXème siècle par François-Marie Luzel.

Baleer Bro Kaourantin le Davay (chant), Jean-luc Thomas (flûte traversière) , Gabriel Faure (violon, mandoline) .

Kerouspic Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

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English :

L’événement Baleer Bro Cavan a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose