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BALETI DES ESPANGASSATS Servian

BALETI DES ESPANGASSATS Servian samedi 4 juillet 2026.

Adresse : avenue Jean Moulin

Ville : 34290 Servian

Département : Hérault

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Servian

BALETI DES ESPANGASSATS

avenue Jean Moulin Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée dansante animée par DJ JZF et repas organisé par les Espangassats.
L’association Les Espangassats vous invite à une soirée festive et conviviale brasucade, cochon à la broche, grillade et petit snack.
Animation musicale animée par DJ JZF.   .

avenue Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 

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English :

Dance party hosted by DJ JZF and a meal organized by the Espangassats.

L’événement BALETI DES ESPANGASSATS Servian a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34

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