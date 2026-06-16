BALETI DES ESPANGASSATS Servian
BALETI DES ESPANGASSATS Servian samedi 4 juillet 2026.
Servian
BALETI DES ESPANGASSATS
avenue Jean Moulin Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée dansante animée par DJ JZF et repas organisé par les Espangassats.
L’association Les Espangassats vous invite à une soirée festive et conviviale brasucade, cochon à la broche, grillade et petit snack.
Animation musicale animée par DJ JZF. .
avenue Jean Moulin Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60
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English :
Dance party hosted by DJ JZF and a meal organized by the Espangassats.
L’événement BALETI DES ESPANGASSATS Servian a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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