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AGENDA · Causse-de-la-Selle

Balèti occitan enfants-familles, Causse de la Selle, Causse de la Selle (34), Causse-de-la-Selle

samedi 12 septembre 2026 · Causse de la Selle, Causse de la Selle (34) · Causse-de-la-Selle

Balèti occitan enfants-familles, Causse de la Selle, Causse de la Selle (34), Causse-de-la-Selle

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Causse de la Selle, Causse de la Selle (34)
Adresse
Causse de la Selle, 34380 Causse de la Selle, France
Ville
34380 Causse-de-la-Selle
Département
Hérault
Tarif
Gratuit

Balèti occitan enfants-familles Samedi 12 septembre, 16h00 Causse de la Selle, Causse de la Selle (34) Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la fête occitane du Causse de la Selle, balèti occitan enfants/familles à 16h. Danses rapidement expliquées pour que tout le monde s’amuse !

source: Balèti occitan enfants-familles – AgendaTrad

Causse de la Selle, Causse de la Selle (34) Causse de la Selle, 34380 Causse de la Selle, France Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-09/baleti-occitan-enfants-familles.jky5mns6 »}]
avec les grandes gigues baltrad balfolk

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