Balèti occitan enfants-familles, Causse de la Selle, Causse de la Selle (34), Causse-de-la-Selle

samedi 12 septembre 2026 · Causse de la Selle, Causse de la Selle (34) · Causse-de-la-Selle

Informations pratiques

Balèti occitan enfants-familles Samedi 12 septembre, 16h00 Causse de la Selle, Causse de la Selle (34) Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T16:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la fête occitane du Causse de la Selle, balèti occitan enfants/familles à 16h. Danses rapidement expliquées pour que tout le monde s’amuse !

source: Balèti occitan enfants-familles – AgendaTrad

Causse de la Selle, Causse de la Selle (34) Causse de la Selle, 34380 Causse de la Selle, France Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-09/baleti-occitan-enfants-familles.jky5mns6 »}]

avec les grandes gigues baltrad balfolk