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Balèti, Rue Auguste Renoir, Saint-Jean-de-Védas (34), Saint-Jean-de-Védas

samedi 21 novembre 2026 · Rue Auguste Renoir, Saint-Jean-de-Védas (34) · Saint-Jean-de-Védas

Balèti, Rue Auguste Renoir, Saint-Jean-de-Védas (34), Saint-Jean-de-Védas

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Rue Auguste Renoir, Saint-Jean-de-Védas (34)
Adresse
Salle des Granges, 34430 Saint-Jean-de-Védas, France
Ville
34430 Saint-Jean-de-Védas
Département
Hérault
Tarif
oui

Balèti Samedi 21 novembre, 21h00 Rue Auguste Renoir, Saint-Jean-de-Védas (34) Hérault

oui

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T21:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T21:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

Soirée organisée par l’Association d’Aici d’Aila

– 21h Balèti Castanha é Vinovèl

Infos à venir :

source: Balèti – AgendaTrad

Rue Auguste Renoir, Saint-Jean-de-Védas (34) Salle des Granges, 34430 Saint-Jean-de-Védas, France Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-11/baleti.hfnctm2t »}]
avec Castanha é Vinovèl baltrad balfolk

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