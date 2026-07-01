Balèti, Rue Auguste Renoir, Saint-Jean-de-Védas (34), Saint-Jean-de-Védas

Informations pratiques

Balèti Samedi 21 novembre, 21h00 Rue Auguste Renoir, Saint-Jean-de-Védas (34) Hérault

oui

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T21:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T21:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:00:00+01:00

Soirée organisée par l’Association d’Aici d’Aila

– 21h Balèti Castanha é Vinovèl

Infos à venir :

source: Balèti – AgendaTrad

Rue Auguste Renoir, Saint-Jean-de-Védas (34) Salle des Granges, 34430 Saint-Jean-de-Védas, France Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-11/baleti.hfnctm2t »}]

avec Castanha é Vinovèl baltrad balfolk