Fragments d’histoire, visions d’avenir : l’Écolothèque se dévoile, Écolothèque, Saint-Jean-de-Védas

Informations pratiques

Fragments d’histoire, visions d’avenir : l’Écolothèque se dévoile Samedi 19 septembre, 10h00 Écolothèque Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir un patrimoine architectural insoupçonné, chargé d’une histoire ancienne, niché au cœur d’un environnement préservé. Installée dans un ancien monastère du IXe siècle, l’Écolothèque est aujourd’hui un patrimoine vivant que nous veillons à protéger comme un véritable trésor.

Tout au long de la journée, nous mettrons à l’honneur :

Des visites du bâtiment historique, témoignant d’un passé riche mais aujourd’hui fragilisé par le temps.

Une exposition photographique consacrée aux derniers habitants du domaine viticole, mémoire précieuse d’un territoire en mutation.

La découverte de techniques ancestrales de jardinage, revisitées à la lumière des pratiques actuelles en agroécologie.

Ce patrimoine agricole, en pleine transition, nous invite à repenser nos façons de cultiver face aux défis du changement climatique et de la baisse de la biodiversité.

Pour petits et grands, de nombreuses animations seront proposées :

Ateliers de création de refuges pour les petites bêtes, indispensables à l’équilibre des écosystèmes

Fabrication de bombes de graines pour favoriser les plantes mellifères

Ateliers autour des arbres, symboles de notre patrimoine naturel, entre préservation et adaptation aux climats futurs

Visites guidées du domaine, pour découvrir outils et pratiques de l’agroécologie

Et bien d’autres surprises viendront ponctuer cette journée conviviale et engagée.

Nous serons ravis de vous accueillir pour partager avec vous ce lieu d’exception, entre mémoire, transmission et avenir.

Entrée libre – Venez nombreux célébrer et réinventer le patrimoine avec nous !

Écolothèque Mas de Grille, rue Théophraste Renaudot, 34430 Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie 04 67 15 48 82 https://ecolotheque.montpellier3m.fr https://www.facebook.com/ecolotheque;https://www.instagram.com/ecolotheque/ L’Écolothèque est un centre d’éducation à l’environnement de la métropole de Montpellier, situé à Saint-Jean-de-Védas.

Sur un domaine agricole de 4 hectares, elle offre à ses publics un espace privilégié et une grande variété d’activités destinés à cultiver chez les jeunes métropolitains un attachement à la nature : jardiner dans le respect de la terre, soigner les animaux de la ferme, identifier des petites bêtes, comprendre les enjeux du changement climatique, rêver au pied d’un arbre… La pédagogie déployée favorise la découverte active et autonome par l’expérimentation. Tram 2 arrêt Victoire 2. Pistes cyclables. Parking de la salle Victoire 2.

L’Écolothèque, centre d’éducation à l’environnement de la Métropole de Montpellier, ouvre exceptionnellement ses portes au grand public. Une occasion rare à ne pas manquer !

© Sophie Gallezot – Écolothèque