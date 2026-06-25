Baleyssagues

Baleyssagues en Fête !

Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Rejoignez la Fête de Baleyssagues le samedi 11 juillet 2026 ! Au programme concours de pêche à 9h au lac de la Grave Béchade, concours de pétanque communal à 14h30, et un repas convivial dès 19h (rumsteck/frites). Tarifs 20€/adulte, 10€/12 ans. Réservation obligatoire avant le 4 juillet.

Rejoignez la Fête de Baleyssagues le samedi 11 juillet 2026 ! Au programme concours de pêche à 9h au lac de la Grave Béchade, concours de pétanque communal à 14h30, et un repas convivial dès 19h (rumsteck/frites). Tarifs 20€/adulte, 10€/12 ans. Réservation obligatoire avant le 4 juillet. .

Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 83 22 44 mairie.baleyssagues@wanadoo.fr

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English : Baleyssagues en Fête !

Join us for the Baleyssagues Festival on Saturday, July 11, 2026! On the schedule: a fishing contest at 9 a.m. at Lac de la Grave Béchade, a community pétanque tournament at 2:30 p.m., and a friendly dinner starting at 7 p.m. (roast beef and fries). Prices: 20?/adult, 10?/child 12 and under. Reservations required by July 4.

L’événement Baleyssagues en Fête ! Baleyssagues a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Duras CDT47