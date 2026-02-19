BALISAGE DE SENTIER

Nohèdes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Certains sentiers de la réserve nécessitent un petit coup de peinture. Randonnée d’environ 400 m de dénivelé positif. Matériel: Vêtements adaptés, pique nique, eau. sur réservation

Nohèdes 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 32 32 55

English :

Some of the reserve’s trails need a lick of paint. Approx. 400 m ascent. Equipment: Appropriate clothing, picnic, water. On reservation

