Armillac

Ball-trap

429 voie du roc Armillac Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18

Venez nombreux au ball-trap organisé sur 3 jours avec de nombreux lots à gagner. 2 Fosses, planches de 10 plateaux. Vous aurez aussi la possibilité de vous restaurer sur place. Assurance obligatoire. Buvette.

Venez nombreux au ball-trap organisé sur 3 jours avec de nombreux lots à gagner. 2 Fosses, planches de 10 plateaux. Vous aurez aussi la possibilité de vous restaurer sur place. Assurance obligatoire. Buvette. .

429 voie du roc Armillac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 07 23 78

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English : Ball-trap

Come out in large numbers to the 3-day clay pigeon shooting event, with plenty of prizes to be won. Two shooting ranges, with 10-target courses. You’ll also have the opportunity to eat on site. Insurance is required. Refreshments available.

L’événement Ball-trap Armillac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Lauzun