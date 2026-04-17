Ball trap Clécy
Ball trap Clécy samedi 30 mai 2026.
Clécy
Ball trap
Bellevue Clécy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Ball trap à Clécy
Grand ball trap organisé au motocross de Clécy les 30 et 31 mai
2 fosses et 1 perdrix
Prix apéro samedi soir, dimanche midi et soir .
Bellevue Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 68 39 28
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English : Ball trap
Ball trap in Clécy
L’événement Ball trap Clécy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Suisse Normande
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