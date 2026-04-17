Clécy

Ball trap

Bellevue Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Ball trap à Clécy

Grand ball trap organisé au motocross de Clécy les 30 et 31 mai

2 fosses et 1 perdrix

Prix apéro samedi soir, dimanche midi et soir .

Bellevue Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 68 39 28

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English : Ball trap

Ball trap in Clécy

L’événement Ball trap Clécy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Suisse Normande